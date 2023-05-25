- Ferdi Kadıoğlu : "Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder"

İSTANBUL - Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 3-0 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bizim de şampiyonluk şansımız devam eder" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, konuk ettiği DG Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nda finalde olduğumuz için mutluyuz. Önemli bir kupa finali oynayacağız. Golle alakalı olarak iyi bir aksiyondu açıkçası o an. Ama ondan öncesinde ilk pozisyon daha basit bir pozisyondu o gol olsa daha iyi olabilirdi. Ama attığım golde iyi bir röveşata golü oldu. Zaten golden sonra da takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında ikinci ve üçüncü golü de atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans oluşturamadılar. Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder ve bizim de şampiyonluk için şansımız devam edebilir" diye konuştu.

"Bizim hala şansımız var"

Ferdi Kadıoğlu şampiyonluk ile ilgili soruya, "Şu anda her şey mümkün. Galatasaray da puan kaybedebilir. Dolayısıyla bizim hala şansımız var. Puan kaybedebilirler, yenilebilirler ya da berabere kalabilirler. Dediğim gibi hala şansımız mevcut. Burada en önemli şey bana göre kendi maçlarımızı kazanmak çünkü kendi maçlarımızı kazanamazsak bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kendi maçlarımızı kazanmak zorundayız" yanıtını verdi.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada da, "Ben kupaya odaklanmış durumdayım. Benim açımdan düşünülmesi gereken en önemli şey bu" dedi.

"Arda Güler gerçekten harika bir futbolcu"

Arda Güler'in çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Ferdi, "Arda gerçekten harika bir futbolcu. Nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu. Aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli olarak onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyorum. Beraber oynayalım, rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız. Topa yaklaşmalısın, 2'ye 1 oynamalıyız rakibe yakın oynayarak. Bunları konuşuyoruz ve o da bunu gayet iyi yapıyor. Ama bu yaptığımızdan daha iyisini de gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda çok iyi bir potansiyel. Dolayısıyla onu birazdık daha korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.