Fenerbahçe-Partizan maçının ardından

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu yıl hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Merkur Arena'da oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferdi, "Şu anda sahip olduğumuz iyi bir plan var ve bunun üzerine çalışıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ön elemesine kadar da bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu yıl hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada defansif açıdan iyi performans gösterdiklerine değinen Ferdi, "Rakip takıma çok fazla gol şansı vermedik ve hızlı bulduğumuz bir gol vardı. Bu da takım açısından olumlu bir netice olarak göze çarpıyor benim açımdan. Takım halinde yüksek presle oynadık. Bunun neticesinde rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkanımız oldu. Top bizdeyken daha çok şans üretebilirdik. Ama biz en iyimizi sergilemeye çalışıyoruz ve gün gün hafta hafta çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sol bekte oynarken kendisini rahat hissettiğini dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, Jorge Jesus ile ilgili ise şunları kaydederek sözlerini tamamladı:

"Katı bir teknik direktör, katı bir hoca. Düşündüğü şeyleri direkt olarak söylemeyi seven bir hoca. Hata yaptığınızda da iyi bir şey ortaya koyduğunuzda da bunu direkt olarak size söylüyor. Biz de bunlardan birçok şey öğreniyoruz. İdmanlarımız ağır geçiyor, sıkı tempoda geçiyor ama bu biz oyuncular için oldukça iyi. Şu anda diğer hocalara nazaran farklı bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda bir kayıp yaşamadık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."