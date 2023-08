Ferdi Kadıoğlu : Her turnuvada başarılı olup, kupalar kazanmak istiyoruz

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, "Bizim amacımız, isteğimiz oynadığımız her turnuvada başarılı olmak, her turnuvayı kazanabilmek. Bu kupa, lig ya da Avrupa olur bu önemli değil. Her turnuvada başarılı olup, kupalar kazanmak istiyoruz. Savaşımızı sürdüreceğiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bir önceki tura göre daha zor bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Bizler açısından fazlasıyla iyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da son oynadığımız maçtan keyif almışlardır. İyi bir performans ortaya koyduğumuz için. Umarım yarın yine aynı performansı ortaya koyarız. Biraz daha zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Lige iyi başladılar. Zor bir maç olacak ama biz taraftarımızla beraber savaşımızı vereceğiz saha içinde. Umut ediyorum ki iyi bir performans ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Oynadıkları her kulvarda kupa hedeflediklerini dile getiren Kadıoğlu, "Bizim amacımız, isteğimiz oynadığımız her turnuvada başarılı olmak, her turnuvayı kazanabilmek. Bu kupa, lig ya da Avrupa olur bu önemli değil. Her turnuvada başarılı olup, kupalar kazanmak istiyoruz. Savaşımızı sürdüreceğiz. Takımımıza yeni oyuncular katıldı. Hepsi burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutlu. Fazlasıyla takıma yardımcı oluyorlar. Bu da güçlü, güzel bir rekabet oluşturuyor. Hocamız geri döndü. Hoca ile daha önce çalışmıştık. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Herkes pozitif, mutlu. Umarım bu mantalitede, bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Takımına daha fazla gol katkısı vermek istediğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Şu ana kadar Konferans Ligi'nde 4 maç oynadım ve 2 gol atma fırsatı buldum. Umarım çok daha fazla gol atabilirim. Bu atmış olduğum golleri de sol bek oynarken buldum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum" diye konuştu.