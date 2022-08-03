Ferdi Kadıoğlu: "Dinamo Kiev maçını telafi edeceğiz"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yarın oynayacakları Slovacko maçına ilişkin, "İyi bir planımız var ve planımıza sadık kalıp galip gelmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu. İlk olarak yarın oynanacak Slovacko mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran genç futbolcu, "Yarın Slovacko karşısına çıkacağız, bir önceki maçta aldığımız üzüntülü skoru kendimizce en azından intikam alıp telafi etmek istiyoruz. İyi bir maç olacak, onlar tecrübeli takım. Onları küçümsememek lazım, iyi bir planımız var ve planımıza sadık kalıp galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ OYUNCULARIMIZIN OLMASI İYİDİR"

Yeni transfer Alioski'nin gelişiyle birlikte ileride oynama şansının arttığı yönünde sorulan soruya Ferdi, "Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı, iyi bir futbolcu bence. Kaliteli oyuncularımızın olması iyidir. Bu konuyla ilgili hocamızla henüz konuşmadık ama ilerde mutlaka konuşacağım" diye cevap verdi.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Dinamo Kiev maçında taraftarların hayal kırıklığı yaşadığına dikkat çeken milli futbolcu, mesaj göndererek, şunları söyledi:

"Sonuç herkes için hayal kırıklığı oldu. Ama önümüze bakmamız gerekiyor. Taraftarlara desteği için minnettarız, onların desteğiyle daha güçlüyüz, baskı kurabiliyoruz. Yarın baskıyı hissettireceğiz."

(İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)