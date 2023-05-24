Ferdi Kadıoğlu: Ben kupaya odaklanmış durumdayım

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bizim de şampiyonluk şansımız devam eder" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda finalde oldukları için mutlu olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Önemli bir kupa finali oynayacağız. Golle alakalı olarak iyi bir aksiyondu açıkçası o an. Ama ondan öncesinde ilk pozisyon daha basit bir pozisyondu o gol olsa daha iyi olabilirdi. Ama neyse ki diğer pozisyonda attığım gol önemliydi. İyi bir gol oldu. Zaten golden sonrada takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında 2'nci ve 3'üncü golü de atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans yaratamadılar. Oynadığımız oyunu ligde de aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. Bizim de şampiyonluk şansımız devam eder" ifadelerini kullandı.

Ferdi, Arda Güler ile sahadaki uyumuyla ilgili, "Arda gerçekten harika bir futbolcu. Nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu. Aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli olarak onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyorum. Beraber oynayalım, rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız. Topa yaklaşmalısın, 2'ye 1 oynamalıyız rakibe yakın oynayarak. Bunları konuşuyoruz ve o da bunu gayet iyi yapıyor. Ama bu yaptığımızdan daha iyisini de gerçekleştirebiliriz. Gerçekten kendisi çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir potansiyel. Dolayısıyla onu birazdık daha korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.