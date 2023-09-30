Ferdi Hardal, Avrupa Halter Federasyonu Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli halterci Ferdi Hardal, Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Milli halterci Ferdi Hardal, Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen EWF Kupası'nda ay-yıldızlı halterci Ferdi Hardal, koparmada 130 kilo, silkmede 157 kiloluk kaldırışlarıyla bronz madalyanın sahibi oldu.