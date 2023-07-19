Fenghuang Dağ Sporları Parkı, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na ev sahipliği yapacak

31'inci FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ana mekanlarından biri olan Fenghuang Dağ Sporları Parkı, FIFA standartlarını karşılayan 60.000 kişilik profesyonel bir futbol sahası ile basketbol etkinliklerine ev sahipliği yapacak 18.000 kişilik kapsamlı bir spor salonundan oluşuyor. Dünya Üniversite Oyunları bu yıl 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenecek. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)