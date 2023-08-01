Fenerium, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol A Takımı ürünlerini 5 yıldızlı olarak üretecek

Fenerbahçe Spor Kulübü lisanslı taraftar ürünleri mağazası Fenerium, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol A Takımı ürünlerinin 5 yıldızlı olarak üretilmesine ve satılmasına devam edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2023-2024 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarının, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğa ithafen üretilen tüm koleksiyonların 5 yıldızlı olarak üretileceği belirtildi.

Fenerium, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol A Takımı ürünlerinin 5 yıldızlı olarak üretilmesine ve satılmasına devam edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yeni sezonda oynanacak resmi karşılaşmalarda yıldızsız formayla çıkılacağını açıklaması sonrası, sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik Fenerbahçe Spor Kulübü lisanslı taraftar ürünleri mağazası Fenerium'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL