Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Antrenörleri istifa edince Jorge Jesus'a teklif götürdüler

Spor Haberleri

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda elenen Brezilya'da Teknik direktör Tite, görevi bıraktı. Olayın ardından yeni teknik direktör aramaya başlayan Brezilya Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Palmeiras'tan Abel Ferreira'nın temsilcileriyle görüştü.

FENERBAHÇE İZİN VERMİYOR

Jorge Jesus'un kulübü Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği belirtilirken, Federasyon'un, Jesus için ödenecek olan tazminatı da ödememek için Pereira ile anlaşmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASI 1 YILLIK

Öte yandan 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü Jorge Jesus Fenerbahçe Brezilya Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title