Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı
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Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.
Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 1500 metre serbest stilde 14: 56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kuzey Tunçelli'nin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandırdığı, elde ettiği dereceyle hem Olimpiyat A barajını geçtiği hem de 15-16 yaş, 17-18 yaş ve Açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.