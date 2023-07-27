Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki: Bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, transferlerin takıma uyum sağlamasının yeni sezon öncesinde umut verdiğini söyledi.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, transferlerin takıma uyum sağlamasının yeni sezon öncesinde umut verdiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, "İlk resmi maçımızı oynadık. İnsan sağlığını tehlikeye atacak kadar değişik, alışık olmadığımız sıcak havada biz tribünde bile rahatsız olduk. Buna rağmen oyuncularımız sahada 90 dakika sahada rakibi ciddiye alarak oynadı. Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 kazandık mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skor kadar hatta skordan daha çok mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Daha belki yeni gibi ama Samandıra'da da bunu görüyoruz. Karakter parayla alınmıyor. Yeni gelenlerin takım arkadaşlarına uyumu hem de hocamızın uyumu, bugün gördük ki taraftarların da uyumu bizi dört beş kat daha umutlandırdı. Onun için mutlu başladık." diye konuştu."BAŞKA TRANSFERLER YOLDA"Geçen sezon bitmeden transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Baki, "Fenerbahçe Futbol Departmanı olarak profesyonel bazı adımlar atmaya başladık. Bazı dersler çalışmaya başladık. Dzeko ve Kent gibi iki değeri kampa yetiştirdik. Sonrasında hocamızın da dahil olmasıyla başka transferleri de kadroya kattık. Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail Hocamızın emrinde olacak. Bazen işler uzayabiliyor. En yakın zamanda üç ya da dört ismi kadroya katmaya çalışıyoruz. Daha sonra ağustos ayında fırsat transferi çıkarsa onu da değerlendiririz. Biz Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldik" şeklinde görüş belirtti."SANKİ SON ÜÇ AYDIR ZAHA İLE BÜTÜN GÜNLERİMİZ BİRLİKTE GEÇMİŞ GİBİ"Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha ile ilgili sosyal medyada çıkan tartışmalara da cevap veren Selahattin Baki şunları kaydetti: "Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl oluşturulur bunun dersini veriyorlar. Bizim dört gün önce masadan kalktığımız, masadan kalktığımızı da gayet rahat bir şekilde ispatlayabileceğimiz deliller de mevcut. Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Bazı kendi taraftarlarımız da bu kayığa çabuk biniyorlar. Çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı kırmamız gerek. Sanki son üç aydır Zaha ile bütün günlerimiz birlikte geçmiş gibi. 7/24 yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemiş gibi hava yaratıldı. İki kez görüştük. Bir teklif verdik. Biz bu teklifi düşünüp size geri döneceğiz dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini söylediler. Biz de teşekkür ettik. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bambaşka rakamlarla bize döndüler. Yıllık 10 milyon euro neti bulan… Başkaları gibi sporcuların, kulüplerin, menajerlerin mesajlaşmalarını ifşa etmeyiz. Huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere de gösterebiliriz. Saçma sapan istekleri görünce artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber isim yapmış bazı basın mensupları bizim masadan kalktığımızı zaten tebliğ ettiler. Videolarda sabit bu. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor. Sanki elimizden oyuncu almışlar gibi. İnanılmaz şekilde bizden de gaza gelen taraftarlar var.""BİZİ AKILLARI SIRA KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Selahattin Baki, sözlerine şöyle devam etti:
"Transfer çalımı dedik de örnek vereyim. Vedat Muriç mesela. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç euro'ya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon lira kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Niye çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda aynı şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda beni destekliyor. Biz kafayı taktığımız zaman. Pedro geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de… Serie A'da 71 gol atmış, 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik, olabilir. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur. Sebastian Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla istanbul'a getirip, hatta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor."