Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki: Bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, transferlerin takıma uyum sağlamasının yeni sezon öncesinde umut verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, "İlk resmi maçımızı oynadık. İnsan sağlığını tehlikeye atacak kadar değişik, alışık olmadığımız sıcak havada biz tribünde bile rahatsız olduk. Buna rağmen oyuncularımız sahada 90 dakika sahada rakibi ciddiye alarak oynadı. Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 kazandık mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skor kadar hatta skordan daha çok mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Daha belki yeni gibi ama Samandıra'da da bunu görüyoruz. Karakter parayla alınmıyor. Yeni gelenlerin takım arkadaşlarına uyumu hem de hocamızın uyumu, bugün gördük ki taraftarların da uyumu bizi dört beş kat daha umutlandırdı. Onun için mutlu başladık." diye konuştu.

"Transfer çalımı dedik de örnek vereyim. Vedat Muriç mesela. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç euro'ya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon lira kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Niye çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda aynı şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda beni destekliyor. Biz kafayı taktığımız zaman. Pedro geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de… Serie A'da 71 gol atmış, 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik, olabilir. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur. Sebastian Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla istanbul'a getirip, hatta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor."