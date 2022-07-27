Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda sahasında ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sahalarında oynanan bu ilk resmi maça yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı karşılaşma kapalı gişe oynanıyor. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

Öte yandan, Dinamo Kiev maçında Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla birlikte seremonide yer alırken; Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıkma heyecanı yaşadı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)