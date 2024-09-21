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Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray Derbisine Özel Koreografi
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Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray ile oynanan derbi öncesi stadyumda etkileyici bir koreografi hazırladı. 'Attack Fener' yazılı dev görsel ve büyük bayraklarla derbi atmosferini renklendirdiler.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı. Görselin alt tarafında ise "Remember we are their biggest fear (Unutmayın, biz onların en büyük korkusuyuz)" yazısı yer aldı.

Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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