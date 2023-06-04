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Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım otobüsü tesislere girerken, bir grup sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım otobüsü tesislere girerken, bir grup sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, geniş güvenlik önlemleri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı. Bu sırada tesislere giden bir grup taraftar, yönetimi istifaya davet ederek, oyuncuları yuhaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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