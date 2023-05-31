Fenerbahçeli Taraftarlar Oturma Eylemi Yaptı, Başkan Ali Koç'a İstifa Sesleri Yükseldi

- Fenerbahçeli taraftarlar oturma eylemi yaptı

Başkan Ali Koç'a istifa sesleri yükseldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakası sonrası yönetime tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Lider Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Maçın son anlarında tribünlerde başlayan 'yönetim istifa' sesleri, daha sonra stat dışına da taşındı. Bazı taraftarlar stadyumun protokol girişi önünde oturma eylemi yaparken, sık sık yönetime tepkiler gösterildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istifaya çağrılırken, daha sonra Fenerbahçe tezahüratları yapıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı stat çevresinde taraftarlar taşkınlık yapmadan dağıldı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023