Fenerbahçeli taraftarlar maça akın etti Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Rennes-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar taraftarlar akın etti. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Rennes- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar taraftarlar akın etti. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Roazhon Park'a gelmeye başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, stat önünde renkli görüntüler oluşturdu. (Tansu Sarıtaylı - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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