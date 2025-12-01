Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Coşkulu Bekleyişte

FENERBAHÇELİ taraftarlar, stadyum çevresinde coşkuyla maç saatini bekliyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Bu derbi öncesinde stadyum etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatini bekliyor. Tezahüratlarda bulunan ve meşaleler yakan taraftarlar, kısa bir süre sonra stadyumdaki yerini alacak.