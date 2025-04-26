Fenerbahçeli Taraftarlar Ali Koç İstifa Dedi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Kalamış'ta toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında 'Ali Koç istifa' yazılı pankartlarla protesto gerçekleştirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.
Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.
Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterdi.
Taraftarlar, başkanlık için adaylığını açıklayacağı iddia edilen Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor