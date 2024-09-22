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Fenerbahçeli Taraftarlar Ali Koç'a Tepki Gösterdi

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından, Fenerbahçe taraftarları Ülker Stadyumu etrafında toplanarak başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

- Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki

İSTANBUL - Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fenerbahçeli Taraftarlar Ali Koç'a Tepki Gösterdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Spor

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