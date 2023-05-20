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Fenerbahçeli Samet Akaydin'den iddialara yanıt

Fenerbahçeli Samet Akaydin'den iddialara yanıt

Spor Haberleri

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor karşılaşmasında Mahmoud Trezeguet'e yaptığı hareketi nedeniyle bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor karşılaşmasında Mahmoud Trezeguet'e yaptığı hareketi nedeniyle bir açıklama yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayan Mahmoud Trezeguet'e yönelik yaptığı hareketi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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