Fenerbahçeli Levent Mercan ve Asya Öztürk Evlendi
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile hayatını birleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada çift için mutluluk dilekleri iletildi.
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile evlendi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor