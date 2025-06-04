Fenerbahçeli Levent Mercan ve Asya Öztürk Evlendi

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile evlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL