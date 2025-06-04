Fenerbahçeli Levent Mercan ve Asya Öztürk Evlendi

Fenerbahçeli Levent Mercan ve Asya Öztürk Evlendi
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Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile hayatını birleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada çift için mutluluk dilekleri iletildi.

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile evlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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