Fenerbahçeli iş insanlarından, Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'ye ziyaret

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) Başkanı Güven Güleşçe ve yönetim kurulu üyeleri, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

FBİAD'dan yapılan açıklamaya göre, yöneticiler Selami Çakır, İpek İpek, Sinan Yücel ve Osman Selçuk'un da yer aldığı ziyarette sosyal sorumluluk projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Güven Güleşçe, burada yaptığı açıklamada, "En temel amacımız, elbette Fenerbahçe'mizi, çok daha şanlı bir geleceğe taşımaktır ancak bir sivil toplum örgütü olarak, sosyal sorumluluk projeleri de bir başka önceliğimizdir. Özellikle yerel yönetim ziyaretlerinde, o bölgedeki irili-ufaklı spor kulüpleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak, o spor kulüplerine de nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda çalışma yürütmenin, FBİAD'a bahşedeceği manevi zevk her şeyin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi ise "Projelerimizde kente kimlik kazandırmak için büyük mesai harcıyoruz. Bu kapsamda sportif açıdan birçok önemli çalışmayı başlattık. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımız, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi final gruplarında 3'te 3 yaparak şampiyon olup, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne adını yazdırdı. Ektiklerimizi güzel bir şekilde hasat etmenin mutluluğunu doya doya yaşadık bu sene." değerlendirmesinde bulundu.

Güleşçe'nin Çiftçi'ye plaket taktim ettiği ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.