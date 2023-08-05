Fenerbahçeli Halil Kaan Köroğlu Dünya Şampiyonu Oldu

Fenerbahçeli milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Fransa'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Fenerbahçeli milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası Fransa'da düzenleniyor. Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, tek çifte A finalinde elde ettiği 07: 06.42'lik dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı Yunanistan'dan Panagiotis Makrygiannis ikinci, Slovakya'dan Peter Strecansky ise üçüncü tamamladı. Halil, yarışın ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.

Kürekçilerden Giray Yazçayır ile Alper Şevket Eren'den oluşan iki çifte ekip, 06: 37.45'lik dereceyle dördüncü oldular. - İSTANBUL