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Fenerbahçeli Gençler, Atatürk'ün Anısına Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Fenerbahçeli Gençler, Atatürk'ün Anısına Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 öğrenci ile birlikte Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti ve saygı duruşunda bulundu.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 öğrenci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 500 genç, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Atatürk'e olan bağlılıklarını göstermek ve şükranlarını sunmak amacıyla 21. kez düzenlenen geleneksel Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiren 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkmalarının ardından Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Yaşar Karaoğlu'na da günün anlam ve önemine ithafen bir ziyarette bulundu.

Fenerbahçe ile Atatürk arasındaki güçlü bağa vurgu yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisi olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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