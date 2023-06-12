Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Futbolcular, kupa zaferini değerlendirirken lig şampiyonluğunu kaybettikleri için buruk mutluluk yaşadıklarını söyledi. Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise takım, kulüp ve taraftarlar için mutlu bir gün olduğunu belirtti.

Fenerbahçeli futbolculardan kupa yorumları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Başakşehir'i 2-0 yenerek 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçeli futbolcular kupa zaferini değerlendirdi. Sarı-lacivertli oyuncular lig şampiyonluğunu ezeli rakip Galatasaray'a kaptırdıkları için buruk mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Sloven oyuncusu Miha Zajc, "Harika bir galibiyet oldu. Bunu fazlasıyla hak ettik, hem ilk yarı hem ikinci yarı rakipten çok daha iyiydik. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli bir kupaydı. Tabii açıkçası biz sezona başlarken hem lig hem kupayı kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedefler. Sezon uzundu bizler açısından. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri 90 dakika boyunca desteklediler. Harika bir akşamdı" dedi.

FERDİ KADIOĞLU: ÇOK ÇALIŞTIK

Çok mutlu olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu, "Çok çalıştık. Çok uzun bir sezon oldu. Söyleyecek kelime bulamıyorum. 5 yıldır bu kulüpteyim ve bu süre dahilinde hiç kupa kazanamamıştım. Bunu gerçekleştirmek çok büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER: İNŞALLAH DEVAMI DA GELİR

Kupa finalin en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, "Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. İnşallah devamı da gelir. Benim de kariyerimde ilk kupam, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

ALTAY BAYINDIR: BURUK BİR MUTLULUĞUMUZ VAR

Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatıp finalde forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır, "Buruk bir mutluluğumuz var. Bir tane daha kupa kazanmak bu sene önemliydi. Camiamıza armağan olsun. Bu inşallah kazanacağımız daha nice kupaların öncüsü olur. Sezon içinde sakatlığım nedeniyle uzun süre ağrılı günler geçirdim. Ama şu an iyiyim. Dediğim gibi inşallah gelecek günler daha güzel günler olur" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ: GÖNÜL LİGİ DE KAZANMAK İSTERDİ

İrfan Can Kahveci ise, "Gönül ligi de kazanmak isterdi. Sezon başında böyle hedeflerimiz vardı. Uzun zaman sonra bir kupa getirdik. İnşallah bu kupa gelecek kupaların başlangıcı olur" ifadelerini kullandı.

SERDAR AZİZ: SEZONU MUTLU BİTİRDİK AMA BİRAZ DA BURUK BİTİRDİK

Serdar Aziz, "Sezonu mutlu bitirdik ama biraz da buruk bitirdik. Maça ana hedefimizden biraz uzak olduğumuz için biraz demoralize çıktık ama bir karakter ortaya koyduk" değerlendirmesinde bulundu.

BATSHUAYI: TAKIM, KULÜP VE TARAFTARLAR İÇİN MUTLU BİR GÜN

Attığı 2 golle Fenerbahçe'ye kupayı getiren Michy Batshuayi, "Takım, kulüp ve taraftarlar için mutlu bir gün. Takımın performansı sezon içinde iyiydi ama lig şampiyonluğunu kaçırdık. İnşallah yeni sezonda kazanırız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Yeni sezonlarda şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Belçikalı yıldız Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılık kararını ise, Zor bir durum yeni sezonda onun gibi iyi bir antrenör bulmak zorundayız" açıklamasında bulundu.