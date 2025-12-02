Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor