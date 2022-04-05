Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı yeneceklerine inanıyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbiyi kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İrfan Can Kahveci, FBTV'de katıldığı bir programda 10 Nisan Pazar günü Galatasaray ile yapacakları derbi, sarı-lacivertli takımın son haftalarda yakaladığı çıkış ve kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Derbiye sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemiz onlara göre daha üst seviyede. İnşallah yeneriz. Bizim için her maç önemli. Amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak." ifadelerini kullandı.

Son 7 maçta aldıkları 6 galibiyetin takımdaki öz güveni arttırdığının altını çizen milli oyuncu, "Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." şeklinde görüş belirtti.

"Şu anda potansiyelimin yüzde 50'sini yansıtabiliyorum"

Sarı-lacivertli taraftarların kendisinden beklentisinin farkında olduğunu vurgulayan İrfan Can Kahveci, şunları kaydetti:

"Bazen sitem edebiliyorlar, tabii ki bu onların da hakkı. Büyük bir bonservis ödenerek alındım, yetenekli bir oyuncuyum. Taraftarların benden beklentisi çok yüksek. Bu süreçte biraz şansızlıklar da yaşadım. Ama hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam ettim. Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum. Şu anda potansiyelimin yüzde 50'sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah yüzde 100'ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim."

Son olarak Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunan İrfan Can Kahveci, "Taraftarlarımızdan beklentim, maç bitene kadar bize destek olsunlar. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Öyle olduğunda bizi stadımızda yenecek takım yok. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece o stattan kimse çıkamaz." diye konuştu.