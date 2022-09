Fenerbahçeli forvet Joshua King'in hedefi taraftarı mutlu etmek Açıklaması

Fenerbahçeli Joshua King, "Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan Norveçli forvet, oyunculuğu, Fenerbahçe kulübü ve taraftarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Takımda her şeyin iyi gittiğini belirten King, "Belki ligde birkaç puan daha fazla alabilirdik ama yolumuza devam ediyoruz. Bence iyinin üzerinde bir performans sergiledik ama bu en iyimiz de değil. Biliyoruz ki bu takım daha fazlasını verebilecek. Bu sezon takıma çok fazla yeni futbolcu katıldı. Teknik direktörümüz istediği takımı oluşturdu. Hem kulüp hem de takımımız için iyi bir sezon olacak. Her gün, her hafta daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Aramıza Michy Batshuayi de katıldı. Takımla çok fazla çalışma fırsatı bulamasa da bizim için önemli bir takviye. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçta (Dinamo Kiev) takıma çok büyük katkıda bulundu. İşler iyi gidiyor ama biliyoruz ki daha fazla potansiyele sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncular arasında bencillik diye bir şey olamayacağını, herkesin aynı hedef için savaştığını, oyuncular arasında sağlıklı bir rekabet olduğunu ve Fenerbahçe gibi büyük bir takımda kadro derinliğinin olması gerektiğiniaktaran King, şöyle devam etti:

"Oyuncular arası rekabetin olması önemli. Çünkü pozisyonunuzda iki oyuncu olursa bu oyuncuyu biraz rahatlatabilir. Oyuncu çok çalışmayabilir, çünkü maçlarda oynayacaktır ama elinizde çok derin bir kadro olduğu zaman her oyuncu elinden gelenin her zaman en iyisini yapmak zorunda. Yoksa teknik direktör, diğer opsiyonları kullanır. Zaten ben hiçbir zaman şöyle bir şeye şahit olmadım, 'Bir oyuncu gol attığında diğer oyuncu üzülsün.' Mesela Arda gol attığında bütün takım bütün kulüp çok mutlu oluyor. Ben, Batshuayi, Pedro gol attığında da aynı durum geçerli. Hepimiz takımın iyiliğini istiyoruz. Oyuncular arasında bencillik diye bir şey olamaz. Çünkü hepimiz aynı hedef için savaşıyoruz, bu da şampiyonluk.

Birlikte çalışmanız gerekiyor, hocanızın sizden neler istediğini iyi anlamanız gerekiyor ki maçları kazanabilesiniz, şampiyon olabilesiniz. Elinizde bunlara sahip olmadığınız zaman ne kadar iyi futbolculara sahip olduğunuzun önemi yok. Bu iki konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Birlikte çalışmadığınız zaman başarıya ulaşamıyorsunuz"

Takıma diğer oyunculara oranla biraz geç katıldığını ve şampiyon olma hedefiyle geldiğini King, "Takımınızda çok iyi isimler olabilir ama birlikte çalışmadığınız zaman başarıya ulaşamıyorsunuz. Birlikte çalışmanız gerekiyor, hocanızın sizden neler istediğini iyi anlamanız gerekiyor ki maçları kazanabilesiniz, şampiyon olabilesiniz. Bunlara sahip olmadığınız zaman ne kadar iyi futbolculara sahip olduğunuzun önemi yok. Bu iki konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hem bu mantaliteye sahibiz hem de elimizde kaliteli oyuncular var. Bütün takımın hedefi aynı, sene sonunda taraftarlarımızın hak ettiği madalyayı takabilmek." şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundui:

"Çok detaycı bir hocamız var. Her şeye dikkat ediyor. Bazen siz onun görmediğini düşünseniz bile o her şeyi fark ediyor. Kendisi bir futbol fanatiği. Her detayda gözü var. Ne istediği konusunda çok net. Takımımızda çok fazla yeni oyuncu var ve dolayısıyla her şeyin oturması için biraz zaman gerekecek. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Transfer dönemi de kapandı. En azından ocak ayına kadar bu kadro hep birlikte olacak. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Maç maç bakmamız gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde güzel bir sonuç aldık. 3 gün sonra Fransa'da başka bir maça çıkacağız. O maçı da kazanmaya çalışacağız."

"Ben takımıma yardım etmeyi seviyorum"

Norveçli forvet, iki hafta süren bir sakatlık süreci yaşadığı için yüzde yüzüne henüz ulaşamadığı, hızı ve koşma stili nedeniyle zaman zaman sol taraf veya 10 numara pozisyonunda görevlendirilmesine rağmen kendisini en iyi santrafor pozisyonunda iyi hissettiğine dikkati çekerek, takım birlikteliğinin önemine de değindi.

Sosyal medyada pozitif şeyler olduğu gibi negatif şeyler de olduğu için çok aktif olmamaya çalıştığını ve hiçbir zaman bencil bir oyuncu olmadığını aktaran sarı-lacivertli oyuncu, "Çalıştığım bazı teknik direktörler 'biraz daha bencil olmalısın' demişlerdi, forvet oyuncusu olarak özellikle de ceza sahası içinde ama ben takımıma yardım etmeyi seviyorum. İleride bekleyip bir kontra atak fırsatı yakalamaktansa geriye koşup takımıma savunmada yardım etmeyi seviyorum. Herkes bu mantalitede olursa takım daha iyiye gider diye düşünüyorum. Takımımın maçları kazanması için yardım etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ceza sahası dışından attığı golden sonra 55 bin kişinin adını haykırmasının "tüylerini diken diken ettiğini" ve taraftarı mutlu etmek istediğini de vurgulayan King, şöyle devam etti:

"Norveç'teki çılgın derecede Fenerbahçeli olan Türk arkadaşım için benim burada oynuyor olmam çok ekstra bir durum. Ben hayatım boyunca hiçbir takım taraftarı olmadım ama buraya geldiğim andan itibaren bu taraftara ve bu kulübe karşı bir bağ hissediyorum. Çünkü burası çok büyük bir kulüp ve buradaki taraftarların bu takımı neden çılgınca sevdiklerini anlayabiliyorum. Ben zaten taraftarlarımız, hocamız, başkanımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu sevgi benim için çok önemli. İlk attığım golden sonra da gol sevincimi bu yüzden o şekilde yaptım. Aslında planlı bir şey değildi, geleli henüz birkaç hafta olmuştu ve bir deplasman maçında ilk golümü attım ve asker selamı verdim. Bunu da taraftarlar için yaptım. O olay o an gelişti, ben zaten spontane yaşayan bir insanım ve hiçbir zaman şov için bir şey yapmam. Attığım ilk golden sonra da hem taraftarlarımız hem de kulübümüz için asker selamı verdim. Çünkü şunu göstermek istedim; ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum."

"Hep birlikte şampiyon olacağız"

Daha önce arkadaşının ricası üzerine Fenerbahçe forması giydiği bir fotoğrafı olduğu hatırlatılan King, oğlunun burada olmaktan, statta maç izlemekten büyük keyif aldığını da söyledi.

Taraftara da seslenen King, "Bizi desteklemeye, bize sevgi göstermeye devam edin. Biz de sizleri mutlu edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki üzüldüğümüz günler olacak ama bunları minimumda tutmaya çalışacağız. Hep birlikte olalım, birlikte kalalım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız ve bunu hep birlikte kutlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.