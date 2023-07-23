Fenerbahçeli Elis Özbay 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Fenerbahçeli milli kürekçi Elis Özbay, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Elis Özbay, hafif kilo tek çifte A finalinde elde ettiği 07: 36.92'lik dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı İtalya'dan Ilaria Corazza ikinci, Kanada'dan Karissa Riley ise üçüncü tamamladı. Elis, yarışın ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı.Elis, geçtiğimiz yıl İtalya'da yapılan U23 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

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