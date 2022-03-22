Fenerbahçeli çifte Trabzonsporlu başkandan "forma" sürprizi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Fenerbahçe formasıyla törenine gelen çiftin nikahını, Trabzonspor forması giyen belediye başkanı kıydı.

Fenerbahçeli Buket Aytemur ve İlhami Fettah Arslan çifti, nikah için belediyeye başvurdu. Çiftin nikah törenine Fenerbahçe formalarıyla geleceklerini öğrenen Trabzonspor taraftarı Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, bordo-mavi formayla sosyal tesislerine gelerek sürpriz yaptı. Buket ve İlhami Fettah çiftinin nikahını kıyan Başkan Özdemir, aile cüzdanını çifte teslim etti. Nikah şahitliklerini ise çiftin Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarı arkadaşları yaptı.

Torul Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, nikahını kıydığı Buket ve İlhami Fettah çiftine mutluluklar diledi. Çifte sürpriz yaparak, nikahlarını Trabzonspor formasıyla kıydığını anlatan Başkan Özdemir, "Buket benim kuzenim, Fettah ise değerli mesai arkadaşımız Fazlı Aslan'ın oğlu. Gelinin babası, damat ve gelinin nikaha Fenerbahçe formalarıyla gelecekleri bilgisini bana aktarınca bende Trabzonsporlu olarak gereğini yapacağımı söyledim. Nikahtan önce görünmeyecek şekilde Trabzonspor formasını giydim ve nikah salonuna girdim. Nikahtan önce Trabzonspor formasıyla birlikte cübbemi giyip nikahlarını kıydım." dedi.

Gösterilen birlikteliğin ve güzelliğin Türkiye'ye yansıması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Biz taraftarlar olarak birbirimize düşman değiliz, iç içe olmamız lazım. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Gelin Buket Aytemur ise İlhami Fettah Arslan olan birlikteliklerinin kütüphanede başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Nikah ve düğün işlemleri olacağı zaman da nikahta ne giyeriz diye muhabbeti olmuştu. Ben o zaman klasik tarzda bir şey giymek istemedim. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 'forma giyebiliriz' dedik. Şahitlerimiz de Fenerbahçeli ve Trabzonsporluydu. Böyle bir organizasyonun içinde hep birlikte yer almak istedik"

Damat İlhami Fettah Arslan da bütün güzellikleri eşinde ve Fenerbahçe'de bulduğunu dile getirdi. Nikahında Fenerbahçe forması giymeyi çok istediğini anlatan Aslan, "İsmimizi yan yana yazmaya başladığımızda baş harflerinin FB olduğunu fark ettik. Bütün güzellikleri eşimde ve Fenerbahçe'de buldum. Bütün o güzel duyguları, aşkı bu iki değerli şeyde yaşadım. Bunun içinde nikahımızda Fenerbahçe forması giymeyi düşündük." diye konuştu.