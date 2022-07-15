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Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu Adana Demirspor kampına katılacak.

20 yaşındaki futbolcu Arda Okan Kurtulan Makedonya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Sol kanat mevkisinde oynayan Arda, Erokspor altyapısından Fenerbahçe'ye gelmiş a takıma kadar yükselmişti. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin Arda Okan Kurtulan" mesajı ile yayınladı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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