Fenerbahçe, Zoran Terzic'e teşekkür mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı. Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, takımın başarıları için teşekkür edildi.

Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, "Sarı Melekler ile birlikte 2022-2023 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic'e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zoran Terzic, 2018-2019'da başına geçtiği sarı-lacivertli ekipte 5 yıl görev aldı.