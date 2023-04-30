Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finali hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanın bir kısmı salonda yapılan core çalışmasıyla geçti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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