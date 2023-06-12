Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Taraftarlar Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde ve Bağdat Caddesi'nde kutlama yaptı.

FENERBAHÇE'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar kupa zaferini, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadı önü ve Bağdat Caddesi'nde kutladı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar kupa zaferini kutlamak için Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde ve Bağdat Caddesi'nde toplandı. Stadın önünde meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek kutlama yapan taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçe marşları eşliğinde araç konvoyları ile kutlama yaptı.