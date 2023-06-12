Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Arda Güler, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışık bir kulüp. İnşallah bundan sonra devamı da gelir. Ben de kendi adıma ilk kupamı kazandığım için çok mutluyum." dedi.

Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Ferdi Kadıoğlu da çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yani söyleyecek kelime bulamıyorum daha fazla. Beş yıl bu kulüpteydim. Bu kulüpte olmaktan hep mutlu oldum ve bu süre dahilinde hiçbir kupamız olmamıştı, kupa kazanamamıştık. Dolayısıyla bunu bu akşam gerçekleştirmiş olmak bizim için gerçekten büyük bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Miha Zajc ise rakipleri karşısında çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sezon uzundu bizler açısından ama önemli bir kupa oldu ve tabii ki de tüm takım olarak aldığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Burada taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Dolayısıyla harika bir akşamdı, harika bir histi hissettiklerimiz."

İrfan Can Kahveci de uzun zamandan sonra kulübe bir kupa kazandırdıklarını belirterek, "İnşallah gelecek kupaların başlangıcı olur." dedi.

Çok önemli bir kupa kazandıklarını kaydeden Michy Batshuayi, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaleci Altay Bayındır, kupa kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Kazandığımız kupa camiamıza hayırlı olsun. Bu kupa umarım kazanacağımız kupaların başlangıcı olur." diye konuştu.