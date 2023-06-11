Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçta Batshuayi'nin attığı 2 golle Fenerbahçe kupayı müzesine götürdü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler (Dk. 90+1 Mert Hakan Yandaş), Arao, Zajc (Dk. 74 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Rossi), Valencia (Dk. 74 İsmail Yüksek), Batshuayi (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 77 Aleksic), Caner Erkin (Dk. 34 Lima), Biglia (Dk. 34 Karzev), Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 84 Şener Özbayraklı), Serdar Gürler (Dk. 34 Januzaj), Figueiredo

Goller: Dk. 1 ve 29 Batshuayi ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 14 Zajc, Dk. 88 Serdar Aziz ( Fenerbahçe ), Dk. 67 Deniz Türüç, Dk. 88 Keny (Medipol Başakşehir )

61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.