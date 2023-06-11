Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı. Ali Koç'un ilk kupası olan bu zaferle birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.

İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

Ali Koç'un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.

2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.

Medipol Başakşehir Avrupa'da yok

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gitmek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gereken Medipol Başakşehir, bunu başaramadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Medipol Başakşehir, 3. finalde de kupayı kazanamadı

Medipol Başakşehir, üçüncü finalinde de kupaya ulaşamadı.

İstanbul temsilcisi 2010-2011'de Beşiktaş'a, 2016-2017'de de Konyaspor'a finalde kaybetmişti.