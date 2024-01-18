Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlar önünde futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlar önünde futbol oynamayı çok özlediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Attığı golü idmanlarda çok çalıştığını vurgulayan Lincoln, "Benim için çok önemli bir gündü. Uzun süredir bu anı bekliyordum, bu harika taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordum. Evimizde oynamamız ve bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Bu duyguyu özlemiştim, şükürler olsun ki iyi bir geri dönüş yaptım. En önemlisi maçı kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Lisansının dondurulduğu dönemde sürekli çalıştığını anlatan Lincoln, "Bu tür golleri idmanlarda çok çalışıyorum. Bir ara çok atıyordum. Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bu maçta da golle sonuçlandı. Fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Şükürler olsun ki tur atladık. Gol atmış olmam, asist yapmam tabii ki benim için güzel. Önümüzdeki lig maçına odaklanacağız." diye konuştu.

İşine odaklandığını ve transferi düşünmediğini de aktaran Lincoln, şöyle devam etti:

"Transfer sezonu başlayınca bu tür haberler her zaman yapılır. İşime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum. Sakatlık süresince de bu anı bekledim. Takıma yardım etmek istiyordum. Bu maçta da bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Burada oynayan oyuncular pozisyonunun en iyi oyuncuları. Burada formayı almak bize bağlı. Karar tabii ki hocamızın. Hocamız için iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum."

Ailesinin Fenerbahçe'yi çok sevdiğini de dile getiren Lincoln, "Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman benim formamı giyiyorlar, bizler burada doğmadık. Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik. Bu kulübe aşık olduk. Bunu en iyi şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Zor zamanlarda Tanrı'dan sonra en çok yanımda olan ailemdi, onlara minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Lincoln, sözlerini teknik direktör İsmail Kartal'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"İyi bir teknik adam. Yaptıkları bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte burada futbol oynadı. Futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasında neler geçtiğini çok iyi biliyor. O da bu yollardan geçti. Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak her zaman kolaydır. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Çok kaliteli olduğumu söyledi. Göstermem gerektiğini söyledi. Bu formayı giymek için çok çalıştım ve giymek için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Adanaspor Futbol Teknik Direktör Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

18 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 18 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 18 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Mira kimdir? Kızıl Goncalar Mira Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Zeynep kimdir? Kızıl Goncalar Zeynep Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Birgül kimdir? Kızıl Goncalar Birgül Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Seçkin kimdir? Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Hande kimdir? Kızıl Goncalar Hande Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Suavi kimdir? Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Hasna kimdir? Kızıl Goncalar Hasna Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title