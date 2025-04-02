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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Sarı-lacivertliler, maçta geriye düşmesine rağmen ilk yarıda farkı 1'e indirdi ancak ikinci yarıda gol bulamadı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelede 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler 45+1. dakikada farkı 1'e indirdi. Müsabakanın ikinci yarısında birçok pozisyona giren Kanarya, gol bulamazken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kupaya grup aşamasından başlayan ve oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, gruptan lider çıkarken çeyrek finalde ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kaybeden Fenerbahçe, kupaya da veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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