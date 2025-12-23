Fenerbahçe stada geldi
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, stadyuma ulaştı. Sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor