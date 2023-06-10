Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 7. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, son finaline 2017-2018 sezonunda çıkmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak. Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonlar ve finalleri de haberde yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.

Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.

Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.

2'şer kez üst üste final oynadı

Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.

Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.

Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.

Kupaları

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle: