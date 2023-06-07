Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe,Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncularımız; koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin devamında çabukluk ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.