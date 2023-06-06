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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklara başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Futbol Takımı, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Medipol Başakşehir ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Medipol Başakşehir ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Futbol İzmir Spor Haberler

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