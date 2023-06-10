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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazır

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye Kupası Fenerbahçe İzmir Spor Haberler

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