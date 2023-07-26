Fenerbahçe, Zimbru'yu yenerek avantajı kaptı.Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçtan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 2'nci maç öncesi avantajı elde etti. 11'inci dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderirken formada yer alan 5 yıldızlı armayı göstererek öptü. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında ise Dzeko'nun pasında topa sahip olan Kent, fileleri havalandırarak takımının 2'nci golüne imza attı. Mücadelenin 61'inci dakikasında ise Dzeko sahneye çıktı. Mert Hakan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dzeko, ceza sahası içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 63'üncü dakikada yeni transferlerden Szymanski sahneye çıktı. Rakiplerinden sıyrılan Polonyalı futbolcu, fileleri havalandırarak takımının 4'üncü golünü kaydetti. 88'inci dakikada ise King, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-0.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Tur ikinci maçı Zimbru'nun ev sahipliğinde 1 Ağustos Salı günü oynanacak. KENT, DZEKO VE SZYMANSKI İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ Fenerbahçe'de 5 yeni transfer ilk 11'de görev aldı. Takımın yeni isimlerinden Kent, Dzeko ve Szymanski, golle tanıştı. Mücadelenin 13'üncü dakikasında Dzeko'nun pasında topla buluşan Kent, meşin yuvarlağı rakip filelere gönderdi. Takımının 2'nci golünü kaydeden Kent, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçında golle tanıştı. Mücadelenin 61'inci dakikasında ise sahneye çıkan Dzeko, Mert Hakan'ın pasıyla sol çaprazda buluşarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu yeni takımıyla ilk resmi maçında gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında ise rakiplerini geçen Szymanski, topu ağlarla buluşturdu. Polonyalı futbolcu sarı lacivertli formayla ilk golünü atarken takımının 4'üncü golüne imza attı.EMRE MOR 11 DAKİKA OYNAYABİLDİSarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Zimbru mücadelesinde 11 dakika oynayabildi. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, sakatlık yaşadı. Saha içinde tedavisi yapılan Emre Mor, 73'üncü dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.YENİ TRANSFERLER GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Zimbru maçında göz doldurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de görevlendirdiği 5 yeni isimden 3'ü gol kaydetti. Karşılaşmadaki performanslarıyla beğeni toplayan futbolcular gol atma başarısı da gösterdi. 13'üncü dakikada Kent, 61'inci dakikada Dzeko, 63'üncü dakikada ise Szymanski, rakip fileleri havalandırdı.- Kent