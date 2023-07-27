Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 Yendi

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Moldova ekibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile aralarında çok ciddi bir fark olduğunu ve hatalarını düzeltmeye çalışacakları ikinci maçta böyle bir sonuçla karşılaşmayacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Popescu, bu tip bir sonuçtan sonra konuşmanın oldukça zor olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başında söylediğim gibi, bizim için değeri biçilemez bir deneyim oldu. İlk 15 dakikada iki tane hızlı topu maalesef kaçırdık. Hislerle alakalıdır belki. Tamamının uluslararası oyunda tecrübesi yoktu. Tabii ki maçın başında hemen 2-0 olunca biraz moraller düşüyor. Dün söylediğimi gibi; Fenerbahçe'yle aramızda çok ciddi bir fark var. İmkanlar, bütçe ve diğer şeyler anlamında çok farklar var. Ama buraya biz yine de gerçek bir mücadele vermek için geldik, onu söyleyebilirim. Bunun zor olacağını biliyorduk ancak yine de bunun için geldik. Bir iki böyle iyi pozisyonlar oldu gibi ama sadece fragman gibi geçti. Bunlardan iyi sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde evde de 5-0 olacak diye düşünüyorum, oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok. Fiziki olarak da, diğer açılardan da üstünlük sergiliyorlar. Ama yine de bizim kendimizi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Olumsuz sonuç da sonuçtur. Önemli olan bu tür sonuçlardan kendimize ders çıkarmak."

"Yine 5-0 olmayacaktır"

Bir gazetecinin, "Kendi evinizdeki maçta da mı böyle bir skor bekliyorsunuz?" diye sorduğu Popescu, şu yanıtı verdi:

"5-0 konusuyla ilgili kimse öyle bir şey beklemez tabii ama maçın başında nasıl olduğunu anlamadık. Psikolojik baskı oldu, tecrübeli oyuncular bile ciddi hatalar yaptılar. Bugün gerçekten gerekli olmayan saçma sapan hatalar yaptık. ve topsuz alanda çok hareket ettik. Bu da enerji kaybına sebep oldu. Bunlardan oyuncular ve teknik kadro olarak hepimizin çıkaracak dersleri var, incelemelerde bulunacağız. Yani 5-0 yine tabii ki öyle bir şey olmayacaktır kesinlikle ama yapılan hataları totalde en düşük seviyeye getirmeye çalışacağız."