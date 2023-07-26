Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu, Kent, Dzeko, Szymanski ve King'in attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

Stat: Ülker

Hakemler: Nenad Minakovic, Nemanja Petrovic, Milos Miskeljin (Sırbistan)

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 İsmail Yüksek), Szymanski, Kent (Dk. 62 Emre Mor) (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 84 King), Dzeko (Dk. 84 Batshuayi)

Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan (Dk. 56 Ieseanu), Furtuna (Dk. 69 Burghiu), Misaraş, Macritchii, Djou, Dedechko, Raileanu (Dk. 17 Soumah) (Dk. 69 Damaşcan), Alaribe, Samiev (Dk. 56 Caruntu)

Goller: Dk. 11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 13 Kent, Dk. 61 Dzeko, Dk. 63 Szymanski, Dk. 88 King ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 15 Dedechko, Dk. 85 Djou, Dk. 90+4 Ieseanu (Zimbru), Dk. 21 Mert Hakan Yandaş ( Fenerbahçe )

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0

63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.