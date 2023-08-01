Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru'yu deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem galibiyetten hem de ülke puanına katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, şunları kaydetti:

Lige odaklanacaklarını belirten Popescu, "Futbolseverlere teşekkür ediyorum. Ne kadar olumsuz bir sonuç alsak da bize destek oldular. Bu gibi maçların bizim için önemli. Bu tarz ekiplerle yapılacak olan maçlar bizler için faydalı. Her ne kadar skorlar olumsuz olsa da biz ligimizde devam edeceğiz. Moralimiz tabii ki bozuk. İlk 6'da olmak için hedef koyduk. 7 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmamızdan dolayı bu maçın bizim için faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.