Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı
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Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'yu deplasmanda 4-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nu geçti. Teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetten ve ülke puanına katkı sağlamaktan mutlu olduğunu belirtti. Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu ise maçın ardından Avrupa kupalarında devam edemeyeceklerini açıkladı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru'yu deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem galibiyetten hem de ülke puanına katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, şunları kaydetti:" Çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarla oyuncularımızın moral motivasyonu gayet yüksek buraya geldik. Takımımızda biraz rotasyon yaptık. Takımın genelini görüp bir değerlendirme yapacağım. Lige kadar elimizdeki tüm oyuncuları en iyi şekilde kullanıp, en ideal 11'imizi bulmaya çalışıyoruz. Bununla beraber rakibimizi ciddiye aldık. Karşılaşma 0-0'mış gibi buraya geldik. İlk yarı rakibin çok iyi kapanarak iyi bir savunma yaptığını düşünürsek buna rağmen bir, iki tane pozisyonumuz vardı. Ama daha sonra Mert Hakan'ın oyuna girmesiyle özellikle sağ kanatta İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Osayi-Samuel üçlüsü, solda da Ferdi Kadıoğlu, Tadic ikilisi ve zaman zaman buraya da Mert Hakan'ın desteğiyle kenardan getirdiğimiz rakibin bek ile stoperlerinin arasına yaptığımız kenar koşuları ile rakibi çözdük. 4 golle kazandık. Daha farklı da olabilirdi. Sonuç olarak iyi konsantre olarak yapmak istediklerimizi sahaya yansıttık. Kazandığımız için çok mutluyum. En önemlisi de ülke puanına katkı sağladık. Bunun için de çok mutluyum. Galibiyet hem ülkemize hem de Fenerbahçe taraftarına armağan olsun."İSMAİL KARTAL: OYUN GENİŞLİK KAZANINCA RAKİBİ AÇMAYI BAŞARDIKMiguel Crespo'nun oyundan sakatlanarak çıkmasının oyunun gidişatını olumlu yönde değiştirdiğini belirterek, "Batshuayi bugünkü performansına bakarsak rakibimiz 5-4-1 gibi oynadı. Kadroya bakınca da böyle oynayacaklarını biliyorduk. Fazla kapanarak savunma yaptılar. Geniş alanda bizim oyuncu kalitemiz rakibe göre biraz daha üstün olduğu için sıkıntı yaşayacaklarını biliyorlardı. Gol pozisyonu üretebileceğimizi biliyorlardı. Bunun için oyun sıkıştı. Batshuayi bunun için de ilk yarıda etkili olamadı. Crespo sakatlanıp oyundan çıkınca Mert Hakan'ı oyuna aldık. Zaten sakatlanmasaydı da böyle bir değişiklik yapacaktık. İsmail Yüksek ya da Crespo'dan birini kenara alacaktık. Szymanski veya Mert Hakan'dan birini oyuna almayı düşünüyorduk. Sorun sakatlık yaşanınca kendiliğinden çözüldü. Koridor koşuları, Szymanski içeriye sokarak bunları daha çok üretken olmaya, pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarı değişikliklerle Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş topu iyi kullanan, rakibe baskı yapan ve oyunu iki tarafıyla oynayabilen oyuncularımı orada kullanmak istedim. Tadic'i farklı pozisyonlarda kullanmak bizim için çok önemli. Oyun genişlik kazanınca rakibi açmayı başardık. Beklerin kenarlardan bindirmesiyle golleri bulduk ve maçı kazanmasını bildik" diye konuştu.LILIAN POPESCU: MAALESEF ARTIK AVRUPA KUPALARINDA DEVAM EDEMİYORUZZimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Zor bir maç geçirdiklerini söyleyen Popescu, "Böyle bir maçın ardından açıklama yapmak zor oluyor. Sorumluluk tamamen bana ait. Oyuncularım iyi bir maç oynadılar. Sahada bütün eforlarını verdiler. İlk yarı güzel geçti. Fazla fırsatımız olmadı ama en azından berabere bitti. İkinci devre 13 dakikada 3-0 olunca moralimiz bozuldu. Bu bizim için bir tecrübe ve çok iyi bir ders oldu. İkinci yarıda dinlendirdiğimiz oyuncuları da oynatmak durumundaydık. Uğraştılar, çaba sarf ettiler, gerekenleri yaptılar. Bizim talimatlarımızı yerine getirdiler ama maalesef böyle değerli bir ekip karşısında yapacakları bu kadardı. Bugünkü maçı bir ders olarak görüyoruz. Maalesef artık Avrupa kupalarında devam edemiyoruz" dedi. LILIAN POPESCU: LİGİMİZDE DEVAM EDECEĞİZ
Lige odaklanacaklarını belirten Popescu, "Futbolseverlere teşekkür ediyorum. Ne kadar olumsuz bir sonuç alsak da bize destek oldular. Bu gibi maçların bizim için önemli. Bu tarz ekiplerle yapılacak olan maçlar bizler için faydalı. Her ne kadar skorlar olumsuz olsa da biz ligimizde devam edeceğiz. Moralimiz tabii ki bozuk. İlk 6'da olmak için hedef koyduk. 7 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmamızdan dolayı bu maçın bizim için faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.