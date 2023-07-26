Fenerbahçe-Zimbru Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Zimbru maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Nenad Minakovic, Nemanja Petrovic, Milos Miskeljin (Sırbistan)
Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan, Furtuna, Misaraş, Macritchii, Djou, Dedechko, Raileanu (Dk. 17 Soumah), Alaribe, Samiev
Goller: Dk. 11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 13 Kent ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 15 Dedechko (Zimbru), Dk. 21 Mert Hakan Yandaş ( Fenerbahçe )
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Zimbru maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Zimbru savunması, kale çizgisi önünde topu son anda kornere çeldi.
11. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazda iki çizginin birleştiği noktadan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Dzeko'nun ceza sahası içinin solunda son çizgiye yakın bir noktadan pasında Kent, penaltı noktası civarından bekletmeden çıkardığı şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-0
Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.