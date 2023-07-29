Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Zimbru müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.